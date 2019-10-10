بريانكا شوبرا تطل بتصاميم "كاجوال" تخطف الأنظار في شوارع "نيويورك"

أطلّت الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بإطلالاتها الأخيرة بتصاميم كاجوال جعلتها مميزة في شوارع نيويورك، مع التألق بأجدد صيحات الموضة التي تبرز مفاتنها بمزيج بين الجاذبية والأنوثة التي اعتدنا عليها، وانطلاقًا من هنا، واكبي من خلال الصور إطلالات الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وشاركينا رأيك هل أعجبك التصميم.

برزت الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بتألقها بفستان ميدي وشبابي باللون البيج الفاتح مع القصة الواسعة التي تبرز بالقماش الحريري بشكل ملفت. فهذا التصميم تميّز بطبقات الأقمشة المريحة والتي تنسدل بأسلوب الكشكش بشكل غير مستقيم مع الخصر المحدّد والأكمام النصفية والواسعة. واللافت تنسيق مع هذا الفستان الحذاء الأسود الكلاسيكي بالجلد اللماع مع الرباط أعلى الكاحل.

بريانكا شوبرا Priyanka Chopra برزت من خلال التنورة القصيرة المستقيمة التي أتت بتوقيع دار Max Mara مع الكنزة الزرقاء.

ولم تتخلى بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في إطلالتها الثانية عن اللون الأزرق التركوازي وبرزت من خلال التنورة القصيرة المستقيمة التي أتت بتوقيع دار Max Mara ونسّقتها مع الكنزة الزرقاء ذات الياقة العالية، الى جانب الحذاء البني الكلاسيكي بالقماش الجلدي مع الكعب العالي. ولم تضع الأكسسوارات الكبيرة، بل اكتفت باختيار الأقراط الذهبية ، لتضفي على أنوثتها أسلوباً مواكباً للموضة التي ترضي كافة الأذواق.

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