طريقة عمل أكواب الجمبري الحارة

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أكواب الجمبري الحارة، من المأكولات التي يفضلها الكثير من عشاق "السي فود"، تبحث العديد منهن عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير أكواب الجمبري الحارة، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".
مقادير أكواب الجمبري الحارة
جمبري
صلصة طماطم
زيت
فلفل
خس
دقيق
صلصة سيراتشا
بقدونس
ملح
نشا
مايونيز
طريقة تحضير أكواب الجمبري الحارة
- خليط الدقيق والملح والنشا سويا، ثم تقليب الجمبري فيهم.
- قلى الجمبري في زيت مغلي.
- خلط صلصة السيراتشا والفلفل وصلصلة الطماطم والمايونيز.
- وضع أوراق من الخس في كاسات، مع وضع الخليط الأخير، ثم يضاف الجمبري المقلي.
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