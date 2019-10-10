الأعراض الجانبية للكورتيزون ودواعي استخدامه

يساعد الكورتيزون في تقليل الالتهابات والاستجابات المناعية. ويمكن أيضا أن يستخدم كعلاج بديل لبعض الهرمونات.

استخدام الكورتيزون

قصور الغدة الكظرية.

التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

حالات الحساسية، مثل الحساسية الموسمية.

الربو.

التهاب القولون التقرحي.

فقر دم

الذئبة

الأمراض الجلدية، مثل الصدفية الحادة.

يساعد في تقليل التورم والالتهابات في الجسم، حيث إنه يعمل عن طريق إيقاف إطلاق الجزيئات التي تسبب الالتهابات. هذا أيضًا يمنع جسمك من الاستجابة المناعية.

الأعراض الجانبية للكورتيزون

قرص الكورتيزون الفموي لا يسبب النعاس. ومع ذلك، يمكن أن يسبب آثار جانبية أخرى.

آثار جانبية أكثر شيوعا

ارتباك

الأرق

صداع الراس

غثيان

قيء

مشاكل الجلد، بما في ذلك:حب الشباب

Advertisements

بشرة رقيقة

التعرق الشديد

احمرار

زيادة الوزن

إذا كانت هذه التأثيرات خفيفة، فقد تزول خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع. إذا كانت أكثر حدة، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

آثار جانبية خطيرة لكورتيزون

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك آثار جانبية خطيرة.

الحساسية.

الطفح الجلدي.

قشعريرة.

تورم في وجهك أو شفتيك أو لسانك.

مشاكل السوائل. يمكن أن تشمل هذه: احتباس السوائل، قصور القلب، مع أعراض مثل:ضيق في التنفس، معدل ضربات القلب بسرعة، تورم في ذراعيك وساقيك، ضغط دم مرتفع.

مشاكل العضلات. يمكن أن تشمل الأعراض: ضعف العضلات، كسر العظام في العمود الفقري، هشاشة العظام، تمزق الوتر.

مشاكل في المعدة. يمكن أن تشمل هذه: قرحة هضمية، مع أعراض مثل:ألم في المعدة العلوي، براز أسود.

التهاب البنكرياس. مع أعراض مثل: ألم في المعدة العلوي، غثيان، قيء، تباطؤ النمو في الأطفال،

رؤية ضبابية، رؤية مزدوجة، ألم في العين، التشنجات.