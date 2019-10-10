طريقة عمل أم علي بالعيش البايت

من الحلوى المحببة واللذيذة لكلا الكبار والصغار، يمكن تحضيرها برقائق الميل فاي، أو الرقاق وكذلك الخبز، وفيما يلي طريقة اقتصادية لتحضيرها في المنزل بالخبز البايت. المقادير 5 رغيف شامي محمص. 2 كوب لبن. 2 ملعقة كبيرة سمن. سكر. 1/2 كوب جوز هند. Advertisements زبيب (حسب الرغبة). 1/2 كوب قشطة بلدي. طريقة التحضير يخلط الحليب والسكر والسمن في إناء على النار. يوضع الخيز البايت في طاجن الفرن مع الزبيب وجوز الهند. يضاف خليط اللبن لخليط الخبز في الطاجن. تضاف القشطة، ويدخل الفرن حتى يتغير لون الوجه، يقدم.

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