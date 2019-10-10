محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من أن السهر يهدد صحة المراهقين؛ حيث إنه يرفع خطر إصابتهم بداء السكري، بالإضافة إلى زيادة محيط الخصر وتراكم الدهون في منطقة البطن، خاصة لدى الفتيات.
ولتجنب هذه المخاطر، شددت الرابطة على أهمية أن يأخذ المراهقون قسطا كافيا من النوم؛ حيث ينبغي أن تتراوح مدة النوم بين 8 و10 ساعات.
وكي ينعم المراهقون بنوم هانيء ومريح، يتعين عليهم الابتعاد عن الشاشات بكل أنواعها سواء شاشة التلفاز أو شاشة الهاتف الذكي قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السهر يهدد المراهقين بالسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.