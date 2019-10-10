المزج بين الخامات والنقوش يسود موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
قال معهد الموضة الألماني إن المزج بين الخامات والنقوش المختلفة يسود الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليتيح للمرأة المزيد من الحرية عند التنسيق من ناحية وليمنحها إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها من ناحية أخرى.
وأوضح المعهد أنه على سبيل المثال يتم تنسيق نقوش الكاروه مع نقوش الزهور ونقوش جلود الحيوانات، كما يتم تنسيق الكشمير والتريكو مع الخامات الانسيابية كالحرير والساتان، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.
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