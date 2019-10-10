على الطريقة اللبنانية.. حضري الأرز باللحمة المفرومة

محمد اسماعيل - القاهرة - المكونات:

٢ كوب أرز أبيض

٣،٥ كوب مياه ساخنة

١ مكعب مرقة لحم

٢ ملعقة كبيرة سمن

١/٤ كيلو لحمة مفرومة

١ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

١ بصلة كبيرة مبشورة

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

١/٤ كوب لوز (اختياري)

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١/٤ كوب زبيب (اختياري)

١ ملعقة صغيرة من تتبيلة السبع بهارات

طريقة التحضير:

في قدر كبير على نار عالية، تذوب ١،٥ ملعقة سمن ويشوح البصل حتى يصفر.

يضاف اللحم المفروم مع الملح والفلفل الاسود ويقلب مع البصل حتى ينضج ويصبح ذهبي.

تضاف القرفة على خليط اللحم والبصل وتقلب لمدة دقيقتين.

يذوب مكعب مرقة اللحم في المياه الساخنة.

يضاف الأرز والزبيب ويقلب مع اللحم المفروم، الملح والفلفل الاسود ثم تضاف المرقة المحضرة وتخفض النار.

يغطى القدر ويترك الأرز حتى ينضج.

في مقلاة صغيرة، تذوب نصف ملعقة سمنة ويحمر اللوز حتى يصبح ذهبي اللون.

يخلط مع الأرز ويقدم ساخناً.