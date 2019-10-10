طريقة عمل بودينج الأرز بلبن

حضري لأولادك بودينج الأرز بلبن والقشدة في المنزل، الغني بالكالسيوم، والسكريات، فضلًا عن مذاقه الشهي. مقادير بودينج الأرز بلبن أرز حليب سكر قشدة بلدى Advertisements فانيليا مستكة طريقة تحضير بودينج الأرز بلبن قومي بغلي الحليب،وضيفي معه الأرز. ضيفي السكر، ثم القشدة والفانيليا والمستكة قومي بصب الخليط في طاجن فُخار، ثم ادخليه الفرن. انتظري حتى يحمر وجه، وقدميه ساخنًا.

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