طريقة عمل شرائح لحم بالزنجبيل والكرات

شرائح اللحم بالزنجبيل والكرّات من الأكلات الشهية التي يسهل تحضيرها، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لبناء الجسم، حضريها وقدميها لأسرتك. مقادير شرائح اللحم بالزنجبيل والكرات لحم. شرائح بصل. ثوم. زنجبيل. كرات. خل بلسمي. صويا صوص. مرقة. نشا. Advertisements فلفل أسود. زيت عباد الشمس. مكرونة اسباجيتي مسلوقة. طريقة تحضير شرائح اللحم بالزنجبيل والكرات تبلي شرائح اللحم بالنشا ثم ضعيها في طاسة على النار وقلبيها حتى تحمر. قطعي البصل شرائح وضعيه في طاسة بها زيت على النار ورشي عليه سكر. ضيفي الكرات المقطع، ثم ضيفي الثوم والجنزبيل المفروم. ضعي اللحم المحمر واستمري في التقليب. ضيفي الصويا صوص والخل البلسمي وملح وفلفل أسود وقلبيها جيدًا. ثم ضيفي المكرونة الأسباجتي وقلبيها جيدًا، وقدميها ساخنة.

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