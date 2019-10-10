كشفت الفنانة دينا فؤاد عن خطواتها للحفاظ على بشرتها، حيث أوضحت أنها تحرص على استخدام الكريمات المرطبة.
وقدمت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلاميات شيرين عفت ونهى عبد العزيز، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، وصفتها للسيدات والفتيات لتمكنهن من الحفاظ على بشرتهن، وهي، استخدام خليط من لبن البودرة والزبادي والعسل الأبيض، ووضعه على الوجه، وتركه حتى يجف.
أما عن سر حفاظ دينا فؤاد على رشاقتها، قالت: "أكتر حاجة بعملها بحب أطلع شكلي بسيط ومكياجي بسيط وأكون قريبة من الناس أكتر، ولما بحس إني تخنت بوقف أكل لمدة يومين مثلًا وأكل مكرونة مسلوقة أو تونة، فألاقي نفسي نزلت الـ2 كيلو اللي نزلتهم"، متابعة: "أنا بحب المطبخ، وبعمل أكل حلو بشهادة كل الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر لبن بودرة وعسل.. دينا فؤاد تقدم وصفتها الطبيعية للحفاظ على البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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