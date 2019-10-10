لبن بودرة وعسل.. دينا فؤاد تقدم وصفتها الطبيعية للحفاظ على البشرة

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن خطواتها للحفاظ على بشرتها، حيث أوضحت أنها تحرص على استخدام الكريمات المرطبة.

وقدمت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلاميات شيرين عفت ونهى عبد العزيز، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، وصفتها للسيدات والفتيات لتمكنهن من الحفاظ على بشرتهن، وهي، استخدام خليط من لبن البودرة والزبادي والعسل الأبيض، ووضعه على الوجه، وتركه حتى يجف.

أما عن سر حفاظ دينا فؤاد على رشاقتها، قالت: "أكتر حاجة بعملها بحب أطلع شكلي بسيط ومكياجي بسيط وأكون قريبة من الناس أكتر، ولما بحس إني تخنت بوقف أكل لمدة يومين مثلًا وأكل مكرونة مسلوقة أو تونة، فألاقي نفسي نزلت الـ2 كيلو اللي نزلتهم"، متابعة: "أنا بحب المطبخ، وبعمل أكل حلو بشهادة كل الناس".