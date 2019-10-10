مرض لمسة الفراشة.. تعرف على الأسباب والأعراض

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تتعرض العديد من السيدات، للإصابة بمرض لمسة الفراشة، أو مرض الألم العضلي الليفي "الفيبروميالجيا Fibromyalgia"، المعروف اختصاراً باسم "FM"، وهو مرض غامض، يعد من الأمراض الحديثة، حيث يعتبر من الأمراض العلمية المكتشفة حديثاً، خاصة إنه لم يمر أكثر من قرابة 10 أعوام عن أول حديث علمي عنه، كما أن تشخيصه ما يزال مسألة غائبة عن بعض الأطباء باعتباره أحد الأمراض الحديثة.
ومرض لمسة الفراشة يصيب السيدات أكثر من الرجال، ويجعلهن يشعرن بالإرهاق الدائم، والألم والاكتئاب لفترات طويلة قد تصل لشعور دون وجود أي أسباب عضوية قد تظهر أثناء إجراء أشعة أو تحاليل.
وإليكِ كل ما لم تعرفيه عن المرض، حسبما ذكرت الدكتورة نجوى نصار، أستاذ علاج أمراض الروماتيزم بجامعة عين شمس، خلال كلمتها بالحملة القومية للتوعية، التي اطلقها المجلس القومي للمرأة.
أسباب مرض لمسة الفراشة
الأمراض الروماتيزمية.
الإصابة بضغط نفسي أو كبت.
صدمة بدنية.
التعرض للصدمات النفسية.
جراحة شديدة.
التهاب في اعضاء الجسم.
أعراض مرض لمسة الفراشة
ألم عضلي منتشر
إرهاق
اضطرابات في النوم
ظهور مشكلات في الذاكرة
صداع شديد
قلق، وتوتر
متلازمة "القولون العصبي".
علاج مرض لمسة الفراشة
تناول أدوية، وعلاجات تعمل على التحكم بالمرض، يصرفها الطبيب.
القيام ببعض التمارينات، التي تحد من الشعور بالألم.
تأهيل المريض نفسيًا، ومحاولة خروجه من الحالة أو الصدمة المُسببة لهذا المرض.
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