خطوات تخليل الزيتون بشكل صحيح

تخليل الخضروات فن لا يتقنه الكثيرون، له العديد من الخطوات الهامة، والتي يمكن باتباعها الحصول على أفضل محصول، ويقدم لك موقع "هن"، خطوات لعمل الزيتون المخلل، بحسب قناة "سي بي سي سفرة"، والشيف نجلاء الشرباشي.

النقع

يجب شق الزيتون ثم نقعه في مياه نظيفة لمدة يومين على اللقل، وتغيير المياه كل فترة على الأقل 3 مرات يومياً قبل التخليل.

الإضافات

يجب وضع الفلفل الأحمر البارد والكرفس، وذلك مع عصير الليمون والعصفر وحبة البركة والملح، كل هذا يحافظ على طعم الزيتون وتخليله.

الفلفل الأحمر الحار يجب أن يضاف منه 5 ثمرات على الأقل، بينما زيادته تترك حسب الرغبة.

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يجب تغطية برطمان الزيتون المخلل من الداخل بقشر الليمون المعصور.

يضاف باقي المياه والقليل من الزيت ثاني يوم تخليل.

تخليل الزيتون

في البداية تقلب كل مكونات مخلل الزيون، ثم توضع في البرطمان طبقات.

يوضع الزيتون في القاع ثم الفلفل الحار ثم الليمون المقطع وجميعها في خليط عصير الليمون والملح.

يستغرق الزيتون المعتاد شهرين أو أكثر قليلاً حتى يتم تخليله قبل أن يستخدم.