في شهر العسل.. عروسان أردنيان يتعرضان لحادث مروع

قبل 20 يومًا كان زواح العروسين الأردنيين لكن حادث مأساوي تعرضا إليه فانقلبت الموازيين وبدلًا من استكمال شهر العسل، أصبحا يرقدان الآن في العناية المركزة.

وبحسب ما ذكره موقع "الوكيل الإخباري" الأردني، أن العريس اصطحب زوجته وشقيقتيه وابن إحداهما في مركبته للانتقال إلى إحدى المدن الأردنية، لكنهما تعرضا لحادث بشع أدى إلى انقلاب المركبة.

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فقالت إحدى المقرّبات من العائلة "مركبة مسرعة تسببت باصطدامها بمركبة العريس، ما أدى إلى أضرار بالغة، أدى إلى فقدان وعيهم ، في الطريق العام ، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، بعد العثور عليهم في حالة يرثى لها، حيث أدخلوا على الفور في العناية المكثفة".

وتابعت السيدة "حالت العناية الإلهية دون أن يصاب الطفل بأذى، فلقد كانت خالته تحتضنه، الأمر الذي ساعد بعدم إصابته بأذى".

ويرقد العريس وزوجته وشقيقته في المستشفى، حيث وصفت تقارير طبية حالتهم العامة بالحرجة.