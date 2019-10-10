مخاطر النوم في التكييف خلال الخريف

نستغرق في النوم بالغرفة المكيفة عدة ساعات، وقد يصاب الشخص بالأمراض، مثل التهاب الجيوب الأنفية والحنجرة وأمراض الجهاز التنفسي، وتعتبر المكيفات أمرا ضروريا في الطقس الحار، ومن مخاطر النوم في المكيفات وفقا لموقع "health line". التهاب الجيوب الأنفية ​يحمل الغبار الخارج من المكيف بكتيريا وفيروسات تسبب التهاب الجيوب الأنفية. التهاب الحنجرة اللوزتين الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى غرفة مكيفة قد تصل الحرارة بها إلى 16 درجة مئوية، يسبب التهاب الحنجرة واللوزتين، وذلك بسبب تقلبات درجة الحرارة، وينصح الأطباء بألا يزيد الفرق بين درجتي الحرارة خارج وداخل الغرفة عن 10 درجات مئوية. Advertisements الحساسية النوم في المكيفات باستمرار يسبب الإصابة بالحساسية. أمراض الجهاز التنفسي يسبب الغبار المتراكم في المكيفات إلى احتمالية الاصابة بامراض الجهاز التنفسي. الإرهاق والتعب يسبب النوم ساعات طويلة في المكيفات إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

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