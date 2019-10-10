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قشر الموز هو جزء مهم من ثمرة الموز، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المختلفة، حيث يحتوي على معادن هامة لتغذية الجسم وهي البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات ب 6، ب 12، التي تساعد على التعزيز من نضارة البشرة.
فوائد قشر الموز للبشرة
تقليل ظهور التجاعيد
تدليك البشرة بقشر الموز يقلل من ظهور التجاعيد، لأنه يمنح البشرة الرطوبة الكافية والفيتامينات المهمة في تغذيتها.
زيادة الكولاجين
يساعد تدليك البشرة بقشر الموز على زيادة إنتاج خيوط الكولاجين المهم للبشرة في إفراز الزيوت الطبيعية في الجلد، مما يحميها من علامات تقدم السن والشيخوخة.
تقليل تهيج البشرة
يقلل من تهيج البشرة، كما يقلل من حساسية الجلد والحكة الجلدية، ويسكن ألم لدغات الحشرات و البعوض ويعالج أثرها على البشرة.
معالجة عيوب البشرة
يعالج قشر الموز العديد من مشاكل البشرة، أهمها الرؤوس السوداء وآثار حب الشباب، كما يعالج بقع الوجه الداكنة، ويخفف من الكدمات أو العلامات الزرقاء على الجلد، يسكن الأماكن المؤلمة في الجسم، وهذا يفيد في حالة التعرض للإصابة عن طريق لف قشر الموز على الأماكن المصابة.
مساج للوجه والرقبة
من فوائد قشر الموز أيضا عمل مساج أو تدليك للوجه والرقبة، فهو يساعد الجسم على الاسترخاء لأنه يخفف من الشد العضلي و الصداع.
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