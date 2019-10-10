قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل قرع باللحمة المفرومة، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل قرع باللحمة المفرومة قرع عسلي مكعبات زيت بصل ثوم لحم مفروم طماطم جبنة ريكوتا جبنة موتزاريلا زعتر طازج جوزة الطيب Advertisements عصير ليمون مرقة طريقة عمل قرع باللحم المفروم افرمي زعتر طازج وثوم وبهارات وملح وفلفل وعصير ليمون وزيت زيتون. تبلي القرع بالخليط المفروم وضعيه في صينية وغطيه بورق المونيوم وضعيه فرن ساخن. افرمي البصل وضعيه مع زيت ومكعب مرقة في طاسة على النار حتى يحمر البصل. ضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه بني مع زعتر مفروم ثم قشري الطماطم وقطعيها وضيفيها إلى اللحم. اخرجي القرع من الفرن وضعيه على النار ثم كسري القرع. ضعي نصف كمية القرع في طاجن فرن وعليها اللحم المعصج ثم بقية القرع. رشي عليها جبنة ريكوتا و جبنة موتزريلا وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

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