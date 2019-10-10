ابنة طلعت زكريا: أنا بـ100 راجل وعمله الصالح في الدنيا

حرصت إيمي طلعت، ابنة الراحل الفنان طلعت زكريا، على رثاء والدها عقب جنازته التي شُيعت صباح أمس من الإسكندرية.

ونشرت إيمي، صورتها بصحبة شقيقها ووالدها الراحل، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قائلة: "أبويا يا ناس مش هشوفوا تاني خلاص أنا عارفة إنك حاسس بيا بس صدقني أنا بـ100 راجل".

وتابعت قائلة: "أنا وأخويا هنكون عملك الصالح في الدنيا، نام وارتاح يا حبيبي".

Advertisements

وفاة الفنان طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.