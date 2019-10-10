طريقة عمل طحال محشي

يعتبر الطحال من الأكلات الشعبية اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، ومنهم من يتناوله مقلي أو مسلوق. نقدم لك طريقة عمل الطحال المحشي، على طريقة الشيف غادة التلي. المقادير بقدونس كزبرة خضراء كزبرة جافة صنوبر ثوم فلفل حار عصير ليمون Advertisements ملح فلفل أسود زيت زيتون طريقة تحضير طحال محشي - يسلق الطحال في ماء مغلي لمدة ربع ساعة تقريباً - يقطع لقطع سميكة ثم يصنع بكل قطعة فتحة بالطول. - تخلط مكونات التتبيلة ثم تضاف في الفتحة. - يزج بالفرن مع القليل من زيت الزيتون حتى تمام التسوية ويقدم بالهنا.

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