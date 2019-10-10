قد لا تخلو سفرة في الوقت الحالي من وجود وجبة يتم تناولها بالكاتشب، الا أن السيدات دائما ما تبتعد عنه لكونه يحتوى على دهون قد تسبب خطورة على صحة الفرد من يتناولها. وتقدم "هُن" طريقة عمل الكاتشب لايت للشيف سالي فؤاد. مقادير كاتشب لايت: ثلاثة أرباع كوب صلصة طماطم كوب ماء ملعقة كبيرة نشا 3 ملعقة كبيرة خل 4 ملعقة كبيرة سكر ملح فلفل Advertisements بودرة بصل بودرة ثوم بابريكا طريقة تحضير كاتشب لايت: - ذوبي النشا في الماء وضعيها مع الصلصة في وعاء على النار -ضيفي السكر والملح والفلفل وبودرة البصل وبودرة الثوم والبابريكا والخل واخلطي جيدا وقدميه باردا -يمكنك إضافة سكر لايت لتحصلي على كاتشب لايت

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