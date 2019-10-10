طريقة عمل مكرونة بالكفتة والخضار

تعتبر المكرونة بالكفتة والخضار من الأكلات الصحية والمميزة على المائدة المصرية كونها تحتوى على عناصر غذائية هامة لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عملها، كما ذكرتها الشيف نجلاء الشرشابي على موقع سي بي سي سفرة.
مقادير عمل مكرونة بالكفتة والخضار
واحد كيس من المكرونة الأقلام
عدد واحد بصلة مبشورة
عدد واحد بصلة مفرومة
500 جرام من اللحم المفروم
نصف ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة من الزنجبيل البودر
رشة من جوزة الطيب
رشة ملح
فلفل أسود حسب الحاجة
عصير طماطم فريش
ثوم مفروم ناعما
نصف كوب زيتون أسود مقطع إلى حلقات
شرائح فلفل ألوان
شرائح بطاطس
طريقة تحضير المكرونة بالكفتة والخضار
نخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والفلفل الأسود، ونضيف إليهم الملح والتوابل
ثم نُشكل اللحم على هيئة أصابع
ونضع الفلفل والبطاطس والمكرونة في صينية من البايركس
ثم نخلط عصير الطماطم مع البصل والثوم والملح والفلفل
ثم نصب عصير الطماطهم على المكرونة مع إضافة الماء حسب الحاجة
ونرص الكفتة فوق الوجه، وندخلها الفرن حتى تمام النضج
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