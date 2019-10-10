طريقة عمل مكرونة بالكفتة والخضار

تعتبر المكرونة بالكفتة والخضار من الأكلات الصحية والمميزة على المائدة المصرية كونها تحتوى على عناصر غذائية هامة لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عملها، كما ذكرتها الشيف نجلاء الشرشابي على موقع سي بي سي سفرة. مقادير عمل مكرونة بالكفتة والخضار واحد كيس من المكرونة الأقلام عدد واحد بصلة مبشورة عدد واحد بصلة مفرومة 500 جرام من اللحم المفروم نصف ملعقة صغيرة من القرفة ملعقة من الزنجبيل البودر رشة من جوزة الطيب رشة ملح فلفل أسود حسب الحاجة عصير طماطم فريش Advertisements ثوم مفروم ناعما نصف كوب زيتون أسود مقطع إلى حلقات شرائح فلفل ألوان شرائح بطاطس طريقة تحضير المكرونة بالكفتة والخضار نخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والفلفل الأسود، ونضيف إليهم الملح والتوابل ثم نُشكل اللحم على هيئة أصابع ونضع الفلفل والبطاطس والمكرونة في صينية من البايركس ثم نخلط عصير الطماطم مع البصل والثوم والملح والفلفل ثم نصب عصير الطماطهم على المكرونة مع إضافة الماء حسب الحاجة ونرص الكفتة فوق الوجه، وندخلها الفرن حتى تمام النضج

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