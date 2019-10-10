بقفشات أفلامه وكلمات مؤثرة.. هنا الزاهد تودع طلعت زكريا: كنت السند والأب

لا زالت صدمة وفاة الفنان طلعت زكريا تسيطر على الفنانة الشابة هنا الزاهد، ابنه طليقته، فمنذ إعلان خبر الوفاة، تحولت صفحات "هنا" الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنشورات نعي ورثاء للفنان الراحل.

صور وجمل من قفشات أفلامه

وشاركت "هنا" متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عدة صور تحمل بعض الجُمل الشهيرة للفنان بأفلامه، فضلًت عن إعادة نشرها لمنشورات الرثاء له من قِبل جمهوره.

ولم تٌرفق "الزاهد" أي تعليق مكتفية بالنشر فقط.

هنا تعلق على جنازة طلعت زكريا

ودعت اليوم الفنانة هنا الزاهد، الفنان طلعت زكريا، فهو بمثابة والدها الذي تولى تربيتها منذ طفولتها، ووسط مئات المودعين تواجدت الفنانة الشابة .

لم تمر ساعات على جنازة الفنان طلعت زكريا، إلا ونشرت هنا الزاهد، مشاهد من الجنازة، التي أُقيمت صباح اليوم، في مسجد "العمري اللبان" بالإسكندرية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت : "يا حبيبي الناس بتحبك أوي. أرجو الدعاء لطلعت زكريا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه و يغفر له يارب".

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هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا

فجر اليوم، نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من عقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا، وظهرت في هذه الصورة وهي تحتضنه.

ونعت الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث علقت على الصورة بكلام مؤثر قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع حبيبي وسندي وأبويا، عايزة أقولك إنك هتدخل الجنة عشان ربيت 3 بنات كأنك أبوهم وأكتر، أنا معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك".

وأضافت الفنانة الشابة: "كنت دايمًا بتقولي إني هبقى حاجه كبيرة وبتشجعني، وكنت بتعيط من الفرحة يوم تخرجي، أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، مش مصدقة إني مش هشوفك تاني، نفسي ترجع عشان أقولك إحنا قد إيه بنحبك، هتوحشني يا أحن إنسان في الدنيا"، واختتمت نعيها طالبة من متابعيها الدعاء لطلعت زكريا.

والدة هنا الزاهد لم تُعلق بعد

لم تنشر شيرين المنزلاوي، والدة هنا الزاهد وطليقة الراحل طلعت زكريا حتى وقتنا هذا، أي منشور نعي على حسابها الشخصي على موقع "الفيسبوك"، الأمر الذي أدى لتعجب العديد من الرواد.

وفاة الفنان طلعت زكريا

وتوفى الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.