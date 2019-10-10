الامارات | ملك إسبانيا يستقبل حاكم الشارقة في قصر زارزويلا بمدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسبانيا يستقبل حاكم الشارقة في قصر زارزويلا بمدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الملك فيليب السادس، عاهل مملكة إسبانيا، مساء أمس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في قصر زارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ورحب العاهل الإسباني، في مستهل اللقاء، بصاحب السمو حاكم الشارقة، والوفد المرافق له، مهنئاً سموه باختيار الشارقة ضيف شرف للدورة الحالية من معرض ليبر الدولي للكتاب، ومشيداً بالتبادل الثقافي القائم بين مختلف المؤسسات الثقافية في كلا البلدين.

وجرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تدور حول دور الثقافة والتعليم في بناء التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمعات. وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم لوحة فنية من الخط العربي إلى جلالة ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات سموه المترجمة إلى الإسبانية.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية، فيرناندو مارتين بالينثويلا، وسفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، ماجد حسن السويدي، ورئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري.