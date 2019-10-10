الامارات | الدبة هولي تفوز بلقب ملكة البدانة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدبة هولي تفوز بلقب ملكة البدانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الدبة هولي بلقب ملكة البدانة خلال أسبوع الدببة السمينة في ولاية ألاسكا الأميركية.

وقال منظمو الحدث، أول من أمس، إن هولي فازت في المسابقة بعدما اختيرت عبر تصويت شعبي يستند إلى صور منشورة على «فيس بوك».

وكتب متنزه كاتماي الوطني على صفحته: «نحيي هولي التي سيساعدها بدنها القوي خلال السبات الشتوي حتى الربيع. تعيش ملكة البدانة».

واشتهرت هولي بفضل تبني دب صغير عمره نحو سنة تخلت عنه والدته. والتبني أمر «شديد الندرة» بين الدببة البنية، ما دفع متابعي البث المباشر لحياة الدببة في المتنزه لإطلاق لقب «الأم الخارقة» على هولي.