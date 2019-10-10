الامارات | «محمد بن راشد للمعرفة»: تحويل كل إصدارات المؤسسة إلى رقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للمعرفة»: تحويل كل إصدارات المؤسسة إلى رقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تحويل كل إصداراتها إلى رقمية، مشيرة إلى أن هذه الإصدارات ستكون متوافرة أمام القرّاء على موقع المؤسّسة، ومكتبة دبي الرقمية.

وأعلنت المؤسسة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2019، تطوُّرات مشاريعها ومبادراتها المعرفية الرقمية، التي تواكب من خلالها أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير الماضي.

وتسلط منصة المؤسسة الضوء على تحديثات تطبيق «مكتبة دبي الرقمية»، التي توفِّر 246 ألف عنوان، ومليونين و60 ألف مادة رقمية، تضمُّ كتباً ودراسات ومجلات وصحفاً وبحوثاً، إلى جانب المواد التراثية ومحتوى الوسائط المتعددة، فيما بلغ عدد مستخدمي «مكتبة دبي الرقمية» 150 ألف مستخدم حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وشمل التحديث كذلك إضافة خاصية الاطلاع على الكتب الأكثر قراءة ضمن التطبيق، وذلك حسب تصنيف محدّد لمجالات المعرفة المختلفة.

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كما شمل وضع حزم اشتراكات للمستخدمين بأسعار رمزية بناءً على نوعية الاهتمامات والمجالات المطلوبة لكل مستخدم، فضلاً عن خاصية epub التي تتيح قراءة الكتب على الهواتف الذكية بشكل أسهل وأكثر راحة للمستخدمين.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، أن المؤسسة تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية حكومة دبي اللاورقية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تفعيل الخدمات الرقمية بمجال المعرفة والثقافة، والتي تتيح للجمهور الوصول السهل والسريع إلى مشاريع ومبادرات المؤسسة من خلال هواتفهم الذكية، وتعمل بشكل مستمر على تطوير هذه الخدمات بما يواكب أفضل المعايير العالمية بهذا المجال، واصفاً «جيتكس» بأنه يشكِّل منصة عالمية بارزة لاستعراض الخدمات الذكية وأحدث التكنولوجيا التي تدعم إنتاج ونشر المعرفة بكل أشكالها.

• 150 ألفاً عدد مستخدمي «مكتبة دبي الرقمية» من جميع أنحاء العالم.

جمال بن حويرب:

• «الخدمات الرقمية تتيح للجمهور الوصول السهل والسريع إلى مشاريع ومبادرات المؤسسة من خلال هواتفهم الذكية».