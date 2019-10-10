الامارات | فيلم عن محمود درويش في «العويس» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عن محمود درويش في «العويس» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فيلماً وثائقياً عن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش (1941 ـ 2008)، مساء اليوم، في القاعة الكبرى بمبنى المؤسسة في دبي.

وينقسم الفيلم إلى محاور عدة، فيها شهادات وقصائد وحوارات مختلفة، فضلاً عن قصائد مغناة، تتداخل بطريقة فنية لتشكل لوحة من لوحات الحنين بلغة بصرية ذات إيقاع مرهف.

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ويأتي الفيلم ضمن احتفالية مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالشاعر محمود درويش، عبر ندوة فكرية موسعة بعنوان «أثر الفراشة لا يزول»، والتي انطلقت أمس في المؤسسة.

وتشارك في الندوة نخبة من الكتاب والأدباء بأبحاث وأوراق عمل مختلفة تتناول شعر وحياة محمود درويش.

وعلى هامش الندوة يوقع الدكتور شربل داغر كتابه «محمود درويش يتذكر في أوراقي»، الصادر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وكذلك يوقع الدكتور محمد شاهين كتابه مختارات من شعر محمود درويش ضمن سلسلة «الفائزون».