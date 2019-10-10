الامارات | تسوّق في «ساعة هادئة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسوّق في «ساعة هادئة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة المتاجر النيوزيلندية الرائدة «كاونتاوند»، عن إطلاق «ساعة هادئة» للمتسوقين الذين يشعرون بالتوتر من الموسيقى والأضواء الساطعة والضوضاء. وذكرت الشركة، في بيان، أنه كل يوم أربعاء ستتوقف متاجر الشركة البالغ عددها 184 متجراً في نيوزيلندا لمدة ساعة عن تشغيل الموسيقى، وستخفف الأضواء، كما ستتوقف عن إعادة تخزين البضائع على الأرفف تجنباً للضوضاء.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المبادرة تأتي دعماً لمرضى التوحد في نيوزيلندا، وكذلك للمسنين والأشخاص العاديين الذين يفضلون التسوق في أجواء هادئة.