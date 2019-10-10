الامارات | ليزا أودونيل في ضيافة «فضاء الإبداع» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليزا أودونيل في ضيافة «فضاء الإبداع» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مؤسسة الإمارات للآداب، في 15 الجاري، الكاتبة الروائية، ليزا أودونيل، وذلك في 15 الجاري، بقاعة «فضاء الإبداع» بفندق كراون بلازا، دبي فستيفال سيتي.

وستتحدث الكاتبة خلال الأمسية عن فن القصة والتباين بين الخيال والواقع في الفن الروائي.

وفازت أودونيل بالعديد من الجوائز، من بينها «كومنولث للكتاب» عن روايتها «موت النحل»، في حين وصف قسم استعراض الكتب التابع لصحيفة «نيويورك تايمز»، روايتها الثانية «الأبواب المغلقة» بـ«الرواية الجديدة المذهلة».

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كما حازت أودونيل جائزة «أورانج» لكتابة السيناريو عن نصها «هدية الزفاف» الذي ترشح لنيل جائزة «دنيس بوتر لكتّاب السيناريو الجدد»، في حين تعمل أودونيل حالياً على كتابة روايتها الثالثة.

وضمن زيارتها إلى دبي، ستقدم أودونيل دورتين تدريبيتين في فن الكتابة الإبداعية، بالتعاون مع مؤسستي «كورتيس براون كرييتف» و«الإمارات للآداب»، إذ تدرّس الروائية مادة الكتابة الإبداعية بجامعة «سيتي» في لندن، و«كورتيس براون كرييتف».

وتأتي الأمسية ضمن برنامج الفعاليات الأدبية، التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب على مدار العام.