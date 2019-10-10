شكرا لقرائتكم خبر عن سعود السنعوسي في مقهى الراوي غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الروائي الكويتي، سعود السنعوسي، ضيفاً على الشارقة، غداً، ضمن مبادرة «حديث الكتب».
وسيتحدث مبدع «ساق البامبو»، الحاصل على جائزة «البوكر- العربية »، خلال الجلسة التي ينظمها مقهى الراوي، على واجهة المجاز المائية، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، عن روايته الصادرة حديثاً «ناقة صالحة».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سعود السنعوسي في مقهى الراوي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.