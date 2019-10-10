الامارات | سعود السنعوسي في مقهى الراوي غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود السنعوسي في مقهى الراوي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الروائي الكويتي، سعود السنعوسي، ضيفاً على الشارقة، غداً، ضمن مبادرة «حديث الكتب».

وسيتحدث مبدع «ساق البامبو»، الحاصل على جائزة «البوكر- العربية »، خلال الجلسة التي ينظمها مقهى الراوي، على واجهة المجاز المائية، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، عن روايته الصادرة حديثاً «ناقة صالحة».