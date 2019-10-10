الامارات | «أتلانتس النخلة دبي» يُطلق تجربة غوص جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أتلانتس النخلة دبي» يُطلق تجربة غوص جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق منتجع أتلانتس النخلة تجربة جديدة، وهي أكواتريك اكستريم التي تختلف عن أكواتريك المتاحة حالياً من حيث العمق، لتوفر لمحبي المغامرة فرصة لاستكشاف أعماق حوض أمباسادور لاغون والغوص إلى عمق يصل إلى 10 أمتار.

يبدأ المغامر بالنزول من السلم في حوض أمباسادور لاغون، إذ يرتدي خوذة خاصة تزوّد بالهواء المستمر (ثلاثة أضعاف معدل النفس الطبيعي) ليظل الرأس جافاً تماماً. فور الوصول للقاع، لتبدأ الجولة في واحد من أكبر الأحواض في العالم، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة ٦٥ ألف كائن بحري، مثل أسماك القرش وسمك الراي، ومجموعة من الأسماك متعددة الألوان.

يشار إلى أن هذه التجربة توجد حالياً في 27 دولة، لكن هذه المرة الأولى التي يصل فيها العمق إلى 32 قدماً (10 أمتار).