طرق فعالة وبسيطة للتحكم في ضغط الدم المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات-
يهدد ضغط الدم المرتفع بتطور الخثار أو ظهور جلطة أو نوبة قلبية، لذلك من المهم خفضه في الوقت المناسب، ولذلك دعا المتخصصون إلى طرق بسيطة لتحقيق الاستقرار في الضغط دون دواء.
يعتبر ضغط الدم مرتفعا عندما يكون مؤشر الضغط عند 140/90 وأعلى، وأسهل طريقة لتخفيضه هي تناول مدرات البول، ومع ذلك ينصح العلماء في المقام الأول بضبظ نمط الحياة.
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