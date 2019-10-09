نبيلة عبيد بإطلالة جذابة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت النجمة نبيلة عبيد في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 35، بفستان باللون " baby blue" للامع، بأكمام طويلة شفافة، ومرصع بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة بالفضي والسماوي، وتميز التصميم بذيل طويل من الخلف.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياج قوى، ركزت فيه على رسمة العيون بالألوان النارية، وأحمر شفاه باللون النبيتى المائل للبني.

يذكر أنه انطلقت مساء أمس، الثلاثاء، بأوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، فعاليات الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وذلك في حفل افتتاح حضرته وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية،