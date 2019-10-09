بالأسود.. درة تتألق على الريد كاربت بفستان غير تقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

حضرت النجمة درة حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للفيلم العربي المقام بالسويد والذي اختار فيلمها الجديد "يوم وليلة" ليكون فيلم ختام الدورة التي شهدت مشاركات سينمائية عربية وأوروبية واسعة.

ظهرت درة بفستان باللون الأسود بموديل القفطان "ستايل ياباني"، من قماش التفتا، وتميز التصميم بأكمام واسعة، وحذام باللون الأسود مربوط على الخصر، وقصة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، ومزين من الأطراف بتطريزات باللون الفضي، بتوقيع مصممة الأزياء المصرية شيرين حسين.

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ونسقت مع الإطلالة مكياج قوى، ركزت فيه على أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ، ورسمة عيون سموكي، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل الناعم.

تألقت درة أيضا بإطلالة أنيقة باللون الأسود من بيت الأزياء "dior"، في أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام،" إذ ارتدت تنورة من الجلد الممزق جاء على هيئة عدة طبقات، واتسمت بفاتحة طويلة من الأمام، ونسقت معها توب باللون الأسود بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وحذام جلد عريض بنفس لون التنورة.

واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل كعكة، وتركت الغرة منسدلة على الجانبين، بلمسات مصفف الشعر stylist_najwa”"، واختارت مكياج قوى ركزت فيه على أحمر الشفاه الصارخ، بلمسات خبير التجميل شريف طانيوس.