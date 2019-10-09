آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة براقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:
حرصت بعض نجمات الفن على الظهور بإطلالات لامعة خلال الآونة الأخيرة سواء على الريد كاربت أو بالمناسبات الأخرى، ومن أبرزهن الفنانة آيتن عامر.
ارتدت آيتن عامر فستانًا فضفاضًا، تميز بالتطريزات اللامعة والنقشات البراقة، التي جمعت بين السماوي والبنفسجي والأزرق، وجاء محكمًا عند الخصر بحزام أسود عريض، طغى عليه الملامح الكلاسيكية والعملية، واتسم فستانها المطرز بالأكمام القصيرة الواسعة.
وزينت آيتن إطلالتها بمجوهرات ألماسية من شانيل، وحملت حقيبة يد صغيرة جاءت متناغمة مع خامة الفستان.
وعكست "آيتن" أناقة ورقي إطلالتها من خلال لمسات بسيطة من المكياج إذ اعتمدت على درجات النيود، وتصفيفة الشعر المنسدلة برفع بعض خصلات شعرها.
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