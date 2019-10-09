هل يعالج البول حب الشباب؟ مدوّنة تروي قصتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - تنظيف البشرة، علاج حب الشباب، وعلاج حبوب الوجه من أهم ركائز العناية بالبشرة للظهور بوجه مشرق. مع تبدّل الفصول، تعاني البشرة من تغييرات قد تسبب حبوباً في الوجه تطال كل الأعمار. وهنا تبدأ المرأة برحلتها على جوجل بالبحث عن أساليب الوقاية والعلاج... الكثير من النصائح توفرت حول العناية بالبشرة ووصل الأمر مع بعض خبراء التجميل إلى حد نصحوا بالإستعانة بالبول للعناية بالبشرة والقضاء على حب الشباب. ولكن هل فعلاً البول مفيد؟

تجربة شيليسيا مارتن عن الغسول بالبول

المدوّنة الأميركية شيليسيا مارتن عانت من بثور في الوجه وتحدثت عن تجربتها بغسل الوجه بالبول: "أردت الإستعاضة عن كريمات البشرة بعلاجات طبيعية صادرة من أجسامنا. من هنا قمت ببعض الأبحاث عن البول.... اليوريا وحمض اليوريك الموجودان في البول من مضادات الأكسدة القوية، كما يحتوي البول على موارد الجسم الزائدة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات. وقرأت أنّ شرب البول وتدليكه في الجلد يساعدان بعلاج حب الشباب على وجه التحديد، حيث من المفترض أن يكون للبول خصائص التقشير والترطيب. وقال المحللون إنّ بول الصباح كان الأفضل، لأنّه الأكثر نقاءً. هذا يعني أنه كان علي فقط القيام بذلك مرة واحدة يومياً. أن أتبوّل على قطنة وأمسحها سريعاً على بشرتي، واتركها لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة، ثم أغسل وجهي". لذا، قررت البدء بذلك تضيف مارتن : استيقظت وغسلت بشرتي بقطنة مغمسة بالبول وانتظرته ليجّف، بعد شهر لاحظت تحسناً ببشرتي، وكان البول دافئاً، وأحببت الفكرة. _ أنا من من النوع الذي يفعل أي شيء لبشرتي.

خلال الأسابيع القليلة الأولى من مسح البول على وجهي، بدت بشرتي أكثر نعومة، والحبوب بدت أقل احمراراً، ثم عادت حمراء كما كانت من قبل. لقد رأيت إنخفاضاً ملحوظاً في الرؤوس السوداء، ثم للأسف ظهروا من جديد.

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البول لا يعالج بثور الوجه

على الرغم من ما يقوله الكثيرون، لا يوجد دليل علمي على الإطلاق على أن البول يفعل أي شيء لعلاج حب الشباب. لم يتم إجراء دراسات رسمية حول تأثير البول على حب الشباب. البول لن يخلّصك من حب الشباب، فهو يتكون بنسبة 90 بالمئة من الماء، والماء بطبيعة الحال لا يعالج البثور، فهو يتكون من مخلّفات الجسد، وخلافًا للإعتقاد السائد، فإنّ بولك ليس معقماً. هناك مستويات منخفضة من البكتيريا حتى في بول الشخص السليم_هذا لا يعني أنها سامة.. إذاً، من أين أتت هذه الفكرة؟

أصل الفكرة

تاريخياً، استخدمت بعض الثقافات البول لعلاج المشكلات الصحية المختلفة. حتى اليوم، يتبنى بعض المعالجين البديلين الخصائص العلاجية للبول ويستخدمون علاج البول كعلاج لمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية. ونكرّر أنّه أنه لا يوجد دليل على أن البول علاج فعّال لأي مشكلة صحية.