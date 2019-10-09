دينا فؤاد: نور الشريف نصحني أروح لدكتور نفسي بسبب "الدالي"

روت الفنانة دينا فؤاد، تفاصيل أدائها لشخصية "هبة" بمسلسل "سعد الدالي"، أمام الراحل نور الشريف. وقالت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلاميات شيرين عفت ونهى عبد العزيز، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية: "نور الشريف نصحني أروح لدكتور نفسي عشان الشخصية كان فيها تركيبة نفسية". وتابعت "دينا"، إن دورها في مسلسل "قيد عائلي" يختلف بعض الشيء عن دورها في "الدالي"، بالرغم من الأبعاد النفسية للشخصية، "المرة دي الشخصية كانت شارحة نفسها".

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