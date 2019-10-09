والد الطالبة روان ضحية التنمر عن حالتها الصحية: "بتتاخد التنمرمني"

قال محمد محمود، والد الطفلة روان طالبة الصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بالإسكندرية، ضحية التنمر والاعتداء بالمدرسة من ولي أمر أحد الطالبات، إن ابنته توجد الآن بمستشفى الطلبة في سبورتينج بالإسكندرية، وأكد الأطباء إصابتها بالتهاب العصب السابع على خلفية ما تعرضت له من ضغط نفسي شديد بعد إهانتها ووصفها بـ"بنت البواب".

وأضاف والد الطالبة ضحية التنمر والاعتداء بمدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه بالإسكندرية، لـ"الوطن" أن المستشفى طلبت منهم إجراء أشعة على المخ ورسم عصب لتحديد الحالة الطبية النهائية لها، دون تحديد موعد خروجها حتى الآن.

وأوضح الأب الذي يعمل حارس أحد العمارات في منطقة المنتزه، أنه تم سماع أقواله في المحضر الذي قام بتحريره في قسم شرطة المنتزه أول، لافتاً إلى أنه لايفكر في التنازل عن المحضر من عدمه الآن ويسعى في الاطمئنان على حالة إبنته،"قعدت 8 سنين من غير عيال وفجأة ربنا هداني بروان صعب عليا أشوفها بتتاخد مني"، حسب تعبيره.

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تفاصيل واقعة التنمر ترجع إلى خلاف بسيط بين الطالبة روان، وزميلتها في الفصل تدعى شهد ابنة "مهندس بترول"، حيث عايرت الأخيرة الأولى واصفة إياها بـ"بنت البواب"، بحسب رواية المحامي ياسر عبد الحفيظ المحامي الموكل بالدفاع عن قضية روان، لـ"الوطن"، وفي اليوم التالي للمشاجرة التي وقعت بين الطالبتين، حضرت والدة الطالبة شهد ابنة مهندس البترول، إلى المدرسة وبدأت في توجيه حديثها للطالبة "روان" قائلة، بحسب قول المحامي نقلا عن شهادة الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والشاهدة على الواقعة، "أنتي بنت بواب اعرفي حجمك وهي بنت مهندس".

ثم تجددت واقعة المعايرة مرة أخرى من الطالبة شهد، الأمر الذي تسبب في شعور روان بإعياء شديد نقلت إثره إلى أحد مستشفيات المنتزه، وهناك أخبر الأطباء والدها بإصابة ابنته بالتهاب في العصب السابع، وتحويلها إلى أخصائي مخ وأعصاب.