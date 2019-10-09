دينا فؤاد تقدم وصفات لعلاج تساقط الشعر والعمل على لمعانه

بعيدًا عن إطار الفن والتمثيل، قدمت الفنانة دينا فؤاد مجموعة من النصائح للسيدات والفتيات اللاتي يعانين من مشكلات في الشعر.
وقالت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلاميات شيرين عفت ونهى عبد العزيز، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، إن وصفتها لمن يعانون من وجود فراغات في فروة رأسهم، هي: وضع ثوم مفروم وطازج بين الفراغات على مدار ساعتين لمدة 10 أيام على التوالي.
واستكملت "دينا"، لإزالة رائحة الثوم من فروة الرأس، يجب وضع خليط من البن ومعلقتي خل ومعلقة ماء وذلك لمدة تتراوح من 15 لـ30دقيقة.
أما الوصفة الثانية هي، وضع خليط من البيض والزبادي على الشعر، فيعمل على لمعانه ونعومته وانسيابه.
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