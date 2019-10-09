صور.. تفاصيل حفل عيد ميلاد الهضبة الخاص برعاية دينا الشربيني وحضور الفنانين

قبل أن تدق الساعة التاسعة من مساء أمس، كانت الفنانة دينا الشربيني انتهت بالفعل من تجهيزات حفل عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، على أحد المراكب النيلية الفاخرة المقابلة لنادي الجزيرة، اتفقت بالفعل مع العديد من الفنانين لحضور الحفل الذي أصبح تقليدا سنويا تقوم به دينا الشربين لعمرو دياب بمناسبة عيد مولده، والذي يوافق يوم 11 أكتوبر.

الاحتفال قبل عيد الميلاد بيومين

لكن يبدو أن المفاجآت لم تفتر بين الثنائي بعد، حيث قررت دينا الاحتفال قبله بيومين كي تكون المفاجأة حقيقية، وذلك في حفل خاص، وابتكرت تكنيك مختلف هذا العام للاحتفال مع الهضبة، حيث وضعت صورهما في كل مكان من المركب، تتوسطها صورة كبيرة لألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، كما زينت صورتهما كافة الترابيزات.

تيمة الحفل

"كان الديكور كله من اللونين الأسود والذهبي"، بحسب ما قاله مصدر مقرب من الثنائي في تصريحات لـ"هن"، فيما كانت أغاني الهضبة سواء من الألبوم الجديد أو القديم تصدح في أرجاء المركب، في جو من البهجة.

طلبت دينا الشربيني كذلك من الحضور ارتداء ألوان الديكور، سواء الأسود أو الذهبي أو الأبيض، وارتدى الهضية "تي شيرت" كاجوال من اللون الأبيض، وارتدت هي فستان "درابيه" من اللون الأحمر القصير، ووضعت مكياج مناسب للحدث.

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الحضور

وكان من أبرز الحضور في عيد الميلاد عمرو يوسف وكندة علوش، وأحمد داوود وعلا رشدي، ومحمد لطفي وخالد سليم وزوجته خيرية، ورامي رضوان وإيمي ودنيا سمير غانم، وياسمين عبدالعزيز، حلا شيحة وشقيقتها هنا، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

تورتة عيد ميلاد عمرو دياب

بمجرد أن دقت الساعة التاسعة مساء، دخل عمرو دياب الحفل، ليفاجأ بصورته على إحدى الشاشات الكبيرة، ومعها أغنية عيد الميلاد، وكان الحضور جميهم موجودين قبل هذا التوقيت، ثم ظهرت التورتة المكونة من عدد من الأدوار، صنعت من عجين السكر، من اللونين الأسود والذهبي، آخر دور مُزين بـ"جراما فون" كبير من اللون الذهبي.

واطفأت الشموع على نغمات أغنية قمرين، بنيما كان الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان.