مني المنصوري تروي لـ"هُن" كواليس ظهورها في معرض"بدع زايد" عروس الغربية

استمرارًا لفاعليات العروس"بدع زايد"، شاركت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، كضيف شرف، بمشاركة عدد من الدول المختلفة من البحرين والكويت والإمارات الشمالية، وتعتبر المشاركة الأولى لها في المعرض الذي يحتفل بموسمه الثاني، في المنطقة الغربية.

وتستمر فاعليات المعرض 4 أيام وشهد حضورا مميزا من كافة الفئات وتم اسقبالها بترحاب كبير من السيدة نورا منظمة المعرض احتفالا بمشاركة مصممة عالمية فى حجم ومكانة منى المنصورى فى هذا المعرض الذى يمثل علامة مميزة فى الامارات الشمالية لكونها منطقة محافظة لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها .

وصرحت المنصوري لـ"هُن"، أنها سعيدة بالمشاركة فى هذا المعرض المميز الذى شهد حضورا كبيرا والذي تميز بالتنظيم الرائع الذى كان محل إشادة وإعجاب جميع الحضور والمشاركين".

وأضافت المنصوري، أنها نظمت على مشاركتها فى المعرض كضيف شرف عرض أزياء ضم مجموعة من أبرز ما تتضمنه خطوط الموضة العالمية لموسم 2020.

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"تميزت الفساتين بالفخامة وروعة التصميم"، هكذا علقت المنصوري على نوع الأقمشة التي تميزت بها الفساتين وأشارت إلى أنها من أفخر انواع أقمشة الأورجانزا والحرير الطبيعى وتم استخدام التطريز البارز بنظام الشك اليدوى والشوارفسكى على ألوان ملكية خطفت أنظار الجميع .

وأضافت أن عرض الأزياء كان محور حديث المشاركين فى المعرض بعد انتهائه لما تميز بها من فخامة وحضور مكثف لمشاهدة أبرز خطوط الموضة فى فساتين السهرة لموسم 2020.