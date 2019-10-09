بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة.. الأمم المتحدة في مصر تعلن إطلاق مبادرة لدعمهن

أعلنت الأمم المتحدة، صباح اليوم، إطلاق مبادرة بمصر بعنوان "فتيات في أدوار قيادية" تزامنًا مع احتفال العالم الجمعة المقبلة باليوم العالمي للفتاة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة في مصر عبر موقعها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بهذا الشأن قائلة:"احتفالاً باليوم العالمي للفتاة 11 أكتوبر تم تدشين مبادرة فتيات في أدوار قيادية" التي تشارك فيها أسرة الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و PlanGlobal وأيضا بالتعاون مع CanEmbEgypt.

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يذكر أن العالم يحتفل الجمعة باليوم العالمي للفتاة، والذي أعلنته الأمم المتحدة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.