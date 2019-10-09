تستقبل غدًا الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، فتاة من محافظة القليوبية ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" لتشغل منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة لمدة يوم.
يأتي هذا في إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين فتيات مصر وتدريبهن على تقلد الأدوار القيادية لأنهن مستقبل الوطن، كما تأتي من منطلق حرص المجلس على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تستقبل فتاة من القليوبية لتشغل منصب رئيس القومي للمرأة ليوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.