الامارات | شيري عادل ومعز مسعود.. العلاقة مستمرة رغم الطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل ومعز مسعود.. العلاقة مستمرة رغم الطلاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاجآت عدة شهدتها حياة العديد من النجوم المصريين، مؤخراً، فبينما صفت الأمور بين النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، دبت الخلافات بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، فيما لايزال الغموض هو سيد الموقف بين الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل (زوجته السابقة) بعدما شوهدا معاً في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.
وظهرت شيري في الجونة مع معز منذ حفل افتتاح المهرجان، وأطلا معاً في أمكنة عدة بمنطقة المارينا في المنتجع.
ولم توضح شيري سر التقارب مجدداً مع معز رغم إعلان الطلاق، وترددت أقاويل بأن المياه قد تعود لمجاريها، لكن الفنانة رفضت التعليق على ذلك.
وأكد مقربون من الطرفين أن العلاقة مازالت قائمة على الاحترام والصداقة، بناء على اتفاق أرادا الالتزام به، لاسيما أن هناك مشروعات فنية ستجمعها قريباً، إذ ستشارك شيري في عمل من إنتاج معز مسعود قريباً.
بينما قال البعض إن «المثير للاستغراب أنها المرة الأولى التي يظهر فيها معز مسعود مع زوجة سابقة بعد الطلاق منها، إذ يتنافى ذلك مع الانفصال الشرعي الذي وقع بينهما؛ خصوصاً أنه حذف صورها من صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرين إلى أن هناك علامة استفهام لم تجد إجابة من أي من (الزوجين السابقين).
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