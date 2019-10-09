في مقدمتها الموز..7 أطعمة تتفاعل مع الأدوية بشكل سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تتفاعل بعض الأطعمة مع عدد من الأدوية بشكل سلبي، ويؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات صحية تزيد الأمر سوءًا، وبالتالي يراعى الابتعاد عن تناول هذه المأكولات تمامًا حال تناول أدوية محددة. للمزيد عن 7 أطعمة تتفاعل مع الأدوية بشكل سلبي.. اضغط هنا

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