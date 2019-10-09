أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة براقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

حرصت بعض نجمات الفن على الظهور بإطلالات لامعة خلال الآونة الأخيرة سواء على الريد كاربت أو بالمناسبات الأخرى، ومن أبرزهن الفنانة ايتن عامر.

ارتدت ايتن عامر فستان فضفاض، تميز بالتطريزات اللامعة والنقشات البراقة، التي جمعت بين السماوي والبنفسجي والازرق، وجاء محكم عند الخصر بحزام أسود عريض، طغى عليه الملامح الكلاسيكية والعملية، واتسم فستانها المطرز بالأكمام القصيرة الواسعة.

وزينت ايتن إطلالتها بالمجوهرات الماسية من شانيل، وحملت حقيبة يد صغيرة جاءت متناغمة مع خامة الفستان.

وعكست "ايتن" أناقة ورقي إطلالتها من خلال لمسات بسيطة من المكياج إذ اعتمدت على درجات النيود، وتصفيفة الشعر المنسدلة برفع بعض خصلات شعرها.