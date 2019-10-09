بالصور.. تعرفي على أحدث اتجاهات الأحذية للخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:
تبحث كثير من الفتيات، على أحدث صيحات الأحذية التي تناسب فصلي الخريف والشتاء، التي تناسب إطلالتهن وتكون رائجة وجذابة، وتواكب أحدث صيحات الموضة.
لذا يستعرض لكم "الخليج 365" في الألبوم التالي، مجموعة من أبرز صيحات الأحذية لخريف وشتاء 2019-2020، الذي يعتبر من أهم القطع، التي لا غنى عنها في هذه الفترة، هذا الشتاء، بحسب موقع " cosmopolitan".
1- Combat Boots(الأحذية العسكرية)
جربِ أن تعتمدي الأحذية العسكرية هذا الموسم التي تتسم بمظهرها الضخم والكعب العريض، ويعرف أيضًا باسم أحذية القتال. فأصبحت تلك الصيحة من القطع الرئيسية والمثالية لإضافته إلى أي خزانة ملابسك الشتوية.
2- Pia Combat Boot
تربعت صيحة الـ Pia Combat Boot ، المزينة بالأربطة على عرش مختلف صيحات الموضة والأزياء، بتصميمها الجريء، مستوحاه من الطابع العسكري، تغطي مقدمة وجه القدم وقد يصل الرباط لأعلى للكاحل.
3- Jadon 8 Eye Boots
يعتبر حذاء Jadon 8 Eye Boots من أكثر الأحذية التي ظهرت بقوة هذا الموسم تتسم بالكلاسيكية، ومن المتوقع أن يستمر معانا لفترة طويلة أي للعام المقبل ايضًا، في تجعلكِ تبدين في مظهر أنيق وتمتعك بالراحة في آن واحد.
وتمتعت هذه الأحذية بالكعب الويدج Wedges من أكثر الكعوب راحة من بين أحذية الكعب العالي، فالنعل يكون سميك ويدعم القدم بالكامل.
4- Donita Combat Boot
يمكنك ارتداء حذاء Donita Combat Boot الذي يتميز بلونة الأبيض، وبرباط يلتف حول الكاحل، ويعتبر أخف وزنا من الصيحات السابقة.
5- Mary Janes
سيطرت صيحة أحذية Mary Janes على منصات الموضة العالمية مثل في عروض Miu Miu ، و Paco Rabanne، و Tory Burch، و Area.
وتعطي أحذية Mary Janes القدم مظهر أنثوي وجذاب، لأنه تميز برابطتين عند أعلى مقدمة وجه القدم، وجاء بدرجات الباستيل الناعمة من بينها الأخضر النعناعي "Mint green".
6-Flare Block Heel Mary Jane Pumps
تعتبر أحذية Flare Block Heel Mary Jane Pumps من الأحذية التي تتسم بالكلاسيكية والراقي، لأنها تميزت ستايل الأحذية ذات سوار حول الكاحل (عروة معدنية) Ankle strap heels.
7- x Tabitha Simmons Women’s Harriette Velvet Mary Jane Flats
تعد هذه الأحذية غنية بطبعة الترتان ونقوش الورود ذات الألوان المبهجة، وتميزت بسوار الفيلكرو الملون حول الكاحل، والكعب المسطح.
8- Mary Jane Ballet Flats
جاءت أحذية Mary Jane Ballet Flats مزينة بجلد النمر. يمكنك تنسيق تلك الصيحة مع فستان بسيط أو جينز.
9- Square-Toe Boots
تخلص من هذه الأحذية المدببة من الأمام هذا الموسم فصيحة حذاء Square-Toe Boots تتسم بالوجه المربع والألوان الجريئة.
10- Sleek Knee-High Boots
أحذية Sleek Knee-High Boots تتميز بالرقبة الطويلة التي قد تصل إلى أعلى الركبة، و ذات الكعب العالي بأشكال مختلفة ومميزة، ومنها ذات الكعب العالي على أشكال هندسية.
حيث يتميز بكعب عريض في المقدمة مع الكعب الخلفي الرفيع مما يدعم القدم ويعطي سهولة أكثر عند المشي، مناسب للسهرات والمناسبات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعرفي على أحدث اتجاهات الأحذية للخريف والشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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