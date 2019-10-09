بالصور.. تعرفي على أحدث اتجاهات الأحذية للخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تبحث كثير من الفتيات، على أحدث صيحات الأحذية التي تناسب فصلي الخريف والشتاء، التي تناسب إطلالتهن وتكون رائجة وجذابة، وتواكب أحدث صيحات الموضة.

لذا يستعرض لكم "الخليج 365" في الألبوم التالي، مجموعة من أبرز صيحات الأحذية لخريف وشتاء 2019-2020، الذي يعتبر من أهم القطع، التي لا غنى عنها في هذه الفترة، هذا الشتاء، بحسب موقع " cosmopolitan".

1- Combat Boots(الأحذية العسكرية)

جربِ أن تعتمدي الأحذية العسكرية هذا الموسم التي تتسم بمظهرها الضخم والكعب العريض، ويعرف أيضًا باسم أحذية القتال. فأصبحت تلك الصيحة من القطع الرئيسية والمثالية لإضافته إلى أي خزانة ملابسك الشتوية.

2- Pia Combat Boot

تربعت صيحة الـ Pia Combat Boot ، المزينة بالأربطة على عرش مختلف صيحات الموضة والأزياء، بتصميمها الجريء، مستوحاه من الطابع العسكري، تغطي مقدمة وجه القدم وقد يصل الرباط لأعلى للكاحل.

3- Jadon 8 Eye Boots

يعتبر حذاء Jadon 8 Eye Boots من أكثر الأحذية التي ظهرت بقوة هذا الموسم تتسم بالكلاسيكية، ومن المتوقع أن يستمر معانا لفترة طويلة أي للعام المقبل ايضًا، في تجعلكِ تبدين في مظهر أنيق وتمتعك بالراحة في آن واحد.

وتمتعت هذه الأحذية بالكعب الويدج Wedges من أكثر الكعوب راحة من بين أحذية الكعب العالي، فالنعل يكون سميك ويدعم القدم بالكامل.

4- Donita Combat Boot

يمكنك ارتداء حذاء Donita Combat Boot الذي يتميز بلونة الأبيض، وبرباط يلتف حول الكاحل، ويعتبر أخف وزنا من الصيحات السابقة.

5- Mary Janes

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سيطرت صيحة أحذية Mary Janes على منصات الموضة العالمية مثل في عروض Miu Miu ، و Paco Rabanne، و Tory Burch، و Area.

وتعطي أحذية Mary Janes القدم مظهر أنثوي وجذاب، لأنه تميز برابطتين عند أعلى مقدمة وجه القدم، وجاء بدرجات الباستيل الناعمة من بينها الأخضر النعناعي "Mint green".

6-Flare Block Heel Mary Jane Pumps

تعتبر أحذية Flare Block Heel Mary Jane Pumps من الأحذية التي تتسم بالكلاسيكية والراقي، لأنها تميزت ستايل الأحذية ذات سوار حول الكاحل (عروة معدنية) Ankle strap heels.

7- x Tabitha Simmons Women’s Harriette Velvet Mary Jane Flats

تعد هذه الأحذية غنية بطبعة الترتان ونقوش الورود ذات الألوان المبهجة، وتميزت بسوار الفيلكرو الملون حول الكاحل، والكعب المسطح.

8- Mary Jane Ballet Flats

جاءت أحذية Mary Jane Ballet Flats مزينة بجلد النمر. يمكنك تنسيق تلك الصيحة مع فستان بسيط أو جينز.

9- Square-Toe Boots

تخلص من هذه الأحذية المدببة من الأمام هذا الموسم فصيحة حذاء Square-Toe Boots تتسم بالوجه المربع والألوان الجريئة.

10- Sleek Knee-High Boots

أحذية Sleek Knee-High Boots تتميز بالرقبة الطويلة التي قد تصل إلى أعلى الركبة، و ذات الكعب العالي بأشكال مختلفة ومميزة، ومنها ذات الكعب العالي على أشكال هندسية.

حيث يتميز بكعب عريض في المقدمة مع الكعب الخلفي الرفيع مما يدعم القدم ويعطي سهولة أكثر عند المشي، مناسب للسهرات والمناسبات الرسمية.