خطوة بـ خطوة.. تعلمي كيفية الكشف الذاتي على سرطان الثدي في البيت

يعد الفحص الذاتي للثدي للتوعية بسرطان الثدي طريقة آمنة للتعرف على الشكل والمظهر الطبيعي لثدييك، ولتجنب أي مخاطر محتملة لوجود ورم سرطاني في الثدي.

وفي شهر التوعية سرطان الثدي، يقدم لك موقع "هن"، خطوة بخطوة كيفية الكشف الذاتي في البيت بحسب موقعي "health line"، و"mayo clinic".

كيف تستعدين للكشف الذاتي على الثدي

قبل بدء الفحص الذاتي للثدي، قد تجدِ أنه من المفيد مناقشة التعليمات والتقنية مع طبيب.

إذا كنت حائضًا، فاختاري وقتًا في دورتك عندما يكون ثدييك أقل ضخامة. حيث تتقلب مستويات الهرمون كل شهر أثناء الدورة الشهرية، ما يسبب تغيرات في أنسجة الثدي.

يبدأ التورم في الانخفاض عندما تبدأ الدورة الشهرية. عادة ما يكون أفضل وقت لإجراء فحص ذاتي بالثدي هو الأسبوع الذي يلي انتهاء الدورة الشهرية.

ابدأي بالفحص البصري لثدييك

اجلسي أو قفي بدون ملابس، وقبالة المرآة وذراعيك على جانبيك.

وجهك إلى الأمام وابحثي عن التجعيد، قواطع (جروح)، أو تغييرات في الحجم أو الشكل أو التماثل بين الثديين.

تحققي لمعرفة ما إذا كانت حلماتك في شكل مقلوب.

افحصي ثدييك مع وضع يديك على الوركين (أعلى الوسط)، وميلي للأمام.

افحصي ثدييك مع ذراعيك مرفوعة وراحة يديك يضغطون معا على الحائط أمامك.

ارفعي ثدييك لمعرفة ما إذا كانت متناظرة.

إذا كان لديك ضعف في الرؤية يجعل من الصعب عليك فحص ثدييك بصريًا، فاطلبي من صديق موثوق به أو أحد أفراد أسرتك مساعدتك.

الكشف الذاتي عن سرطان الثدي بيديك

تشمل الطرق الشائعة لأداء الجزء اليدوي من فحص الثدي ما يلي.

الاستلقاء

اختر سريرًا أو سطحًا للاستلقاء على ظهرك.

عند الاستلقاء، تنتشر أنسجة الثدي، مما يجعلها أرق وأسهل، ثم ابدأي في الكشف عن أي كتل.

في الحمام

ارفعي أصابعك وثدييك بالصابون لمساعدة أصابعك على الانزلاق بسلاسة على بشرتك.

النصائح عامة عند إجراء كشف ذاتي

استخدام منتصف أصابعك

وليس أطرافها، والأصابع الوسطى الثلاثة للاختبار. إذا كنت تواجهين صعوبة في استخدام منتصف أصابعك، فاستخدمي جزءًا آخر من يدك أكثر حساسية، مثل راحة يدك أو ظهور أصابعك.

استخدام مستويات ضغط مختلفة

هدفك هو أن تشعرين بأعماق مختلفة من الثدي باستخدام مستويات مختلفة من الضغط لتشعرين بأنسجة الثدي.

استخدمي ضغطًا خفيفًا لتشعرين بالأنسجة الأقرب إلى الجلد، والضغط المتوسط ​​لشعور أعمق قليلاً، وضغطًا ثابتًا للشعور بالأنسجة الأقرب إلى الصدر والأضلاع.

تأكدي من استخدام كل مستوى ضغط قبل الانتقال إلى النقطة التالية.

خذي وقتك

لا تتعجلين، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لفحص ثدييك بعناية.

اتبعي تكنيك

استخدمي تقنية منهجية للتأكد من فحص الثدي بأكمله. على سبيل المثال، تخيل شكل الساعة على صدرك، وابدأي بالقرب من عظمة الترقوة وفحص هذا القسم، وحركي أصابعك نحو حلمتك. ثم حركي أصابعك إلى القسم التالي.

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النتائج

ما هو طبيعي؟

تجد العديد من النساء كتلًا أو تغيرات في ثدييها، لأن بعض هذه التغييرات هي تغييرات طبيعية تحدث في أوقات مختلفة في دورات الحيض.

العثور على تغيير أو تورم في صدرك ليس سببا للذعر. غالبًا ما تكون الثديين مختلفة في أماكن مختلفة، حيث يتغير شكل ومظهر ثدييك مع تقدم العمر.

متى تتصل بطبيبك؟

إذا وجدت كتلة صلبة أو عقدة بالقرب من الإبط.

تغير في الطريقة التي يبدو بها ثدييك، بما في ذلك السماكة أو الامتلاء البارز المختلف عن الأنسجة المحيطة.

الدمامل.

التجاعيد.

الانتفاخات على جلد الصدر.

تغيير حديث في الحلمة (مقلوبًا) بدلاً من الخروج.

احمرار.

دفء.

تورم أو ألم.

الحكة.

وجود قشور.

القروح أو الطفح الجلدي.

إفرازات الحلمة الدموية.

مخاطر الكشف الذاتي عن سرطان الثدي

القلق الناجم عن العثور على كتلة.

معظم التغييرات أو الكتل التي تجدها النساء في صدورها ليست سرطانية. ومع ذلك، فإن العثور على شيء مشبوه في صدرك يمكن أن يجعلك قلقة بشأن ما قد يعنيه ذلك.

قد تتحملين عدة أيام من القلق حتى تتمكنين من رؤية طبيبك.

قد تكون الاختبارات والإجراءات الإضافية ضرورية للتحقق من الكتل أو التغييرات.

إذا اكتشفت ورمًا مشبوهًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى إجراء اختبار تصوير مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية التشخيصية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية للثدي، أو إجراء لإزالة أنسجة الثدي للفحص (خزعة).

إذا اتضح أن الكتلة كانت غير سرطانية (حميدة)، فقد تشعر أنك خضعت لعملية جراحية غير ضرورية.

المبالغة في تقدير فوائد الاختبارات الذاتية.

الفحص الذاتي للثدي ليس بديلاً عن فحص الثدي من قبل طبيبك (فحص الثدي السريري) أو تصوير الثدي بالأشعة السينية.

التعرّف على الشكل والمظهر الطبيعيين لثدييك يمكن أن يكمل فحص سرطان الثدي، لكن لا يمكن استبداله.