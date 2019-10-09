"القومي للمرأة" ينظم ندوة "بلدي أمانة" بمدرسة النزلة في الفيوم

أقام فرع المجلس بالفيوم، ندوة تحت عنوان "بلدي أمانة"، بمدرسة النزلة الثانوية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبحضور هالة محمد، أمين مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة وبحضور محمود هيبه، مدير ادارة يوسف الصديق التعليمية، وعصام مدير المدرسة.

جاء ذلك استكمالاً لحملة "بلدي أمانة" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، بحضور عدد من المدرسات و80 من طالبات المدرسة من جميع الصفوف.

وجرى توضيح استراتيجية التخطيط لحرب أكتوبر العظيم وملحمة الانتصار على العدو، كما جرت أيضاً التوعية بضرورة استكمال التعليم الجامعي للطالبات لأن التعليم يفتح مدارك العقول للتفكير الصحيح، والبعد عن الجهل والعادات والتقاليد السلبية والحفاظ على بلدنا مصر، والتصدي للشائعات المحرضة ضد الجيش والدولة لننعم باستقرار الوطن وتقدمه، ويعيش الشعب المصري في أمن.