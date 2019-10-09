صور.. أول ظهور لزوجة حمادة هلال بعد خلع الحجاب

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عادة ما تحرص الإعلامية بوسي شلبي، على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورها مع الفنانين في المناسبات المختلفة.
وعبر حسابها على موقع "إنستجرام"، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جمعتها مع الفنانة مي كساب، والمطرب حمادة هلال وزوجته الطبيبة الفلسطينية أسماء سميح، وذلك بعدما تخلت عن ارتدائها للحجاب.
لم تظهر زوجة الفنان حمادة هلال في الكثير من وسائل الإعلام، إذا أنها حريصة الابتعاد عن الأضواء إلا في المناسبات الرسمية، وكان آخرها عيد ميلاد حمادة هلال، حيث ظهرت وهي مرتدية قبعة وانسدل من تحتها شعرها، وهي الصورة التي اعتبرت أنها تمهد فيها لخلع الحجاب.
وتزوج الفنان حمادة هلال من الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية أسماء سميح، في العام 2009، وأنجب منها طفليه "يوسف" و"راما".
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