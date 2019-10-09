أهمّ 10 اتّجاهات من مدرجات عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتح أسبوع الموضة في باريس بعرض علامة "Telfar"، واختتم بعرض مجموعة "Belle Epoque" للعلامة الشّهيرة لوي فيتون، وقد نجحت مدينة الأنوار مرّة أخرى في احتضان أفضل العروض لشهر الموضة.

وعرض العديد من المصمّمين الأمريكيين مثل توم براون وجوزيف ألتوزارا مجموعاتهم الجديدة هناك، وشهدت عروض شانيل و إيسي مياكي لحظات ترفيهية مميّزة اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعيّ. وبدت مظاهر المكياج السرياليّ وفيرة في عروض ريك أوينز وبالينسياغا، وفاجأنا المصمّم باكو رابان بعرض أوّل مجموعة له للأزياء الرجالية.

هنا 10 اتّجاهات من مدرجات عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020

السترات الصوفية

بدءًا من السترات الصوفية ذات الأطراف غير متماثلة في عرض "Y / Project" وحتى الإصدار الضخمة في عرض "Anrealage" ، تمّ تقديم القطعة الأساسية بأنماط متنوّعة وجديدة لهذا الموسم.

ربطات البو الضخمة

من ربطات البو المزخرفة العملاقة التي زيّنت ظهور الفساتين في بالنسياغا إلى الربطات المطوية التي زينت مقدّمة بعض قطع بالمين، أتت الربطة المرحة بأكبر الأحجام في جميع المدرجات.

الرّيش المزخرف

كان الرّيش الزينة المفضّلة التي زينت فساتين السّهرة في كلّ مجموعة من فالنتينو إلى درايز فان نوتن.

القماش الشبكي المعدني

من الفساتين المعدنية الثقيلة في بالنسياغا إلى تنانير السلاسل من باكو رابان، أثبت القماش الفضيّ شعبيته في مختلف العروض.

تقليمات سوداء وبيضاء

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من التقليمات الضّخمة بالظلين الكلاسيكيين في بالمين إلى التقليمات الأنيقة في عرض "Sacai"، أحيا المصمّمون هذه الطبعة الكلاسيكيّة بقوّة في مجموعاتهم لربيع 2020.

قطع الخياطة بطبعة الزهور

من السترات المطرزة في "Redemption" إلى البدلات المعدنية في "Paco Rabanne"، تمّ تقديم طبعة الزهور بالعديد من الأساليب، بما في ذلك الأزهار الصغيرة والكبيرة بأسلوب الطّلاء.

الطّيّات الملوّنة

كانت الفساتين المتدفّقة ذات الطّيّات الضّيقة والألوان الزّاهية والطبعات شائعة على مدرجات إيسي مياكي وأندرو جي.

القبّعات الملفتة للأنظار

من القبّعات الأنيقة في نينا ريتشي إلى الإصدارات المرنة الملوّنة في لانفين، ازداد اهتمام العلامات التجارية أكثر فأكثر عندما يتعلّق الأمر بإكسسوار الرّأس لفصل الربيع.

الجوارب جريئة

من الجوارب الصوفية الحمراء في عرض "Acne Studios" إلى الجوارب الصوفية بنمط الغرونغ في عرض "Andreas Kronthaler" لفيفيان ويستوود، لم يكن هناك نقص في الجوارب الجريئة الملوّنة في باريس.

الدانتيل الجديد

فساتين الدانتيل ليست جديدة، لكن المصمّمين قاموا خلال هذا الموسم بتحديثها بعدّة طرق، من الإصدارات الفخمة في لويفي إلى الفساتين الجريئة الشّفّافة في ألكساندر ماكوين.