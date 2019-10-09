12 طريقة مبتكرة لاستخدام الزجاجات البلاستيكية القديمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
للزجاجات البلاستيكية استخدامات عديدة ومختلفة، يمكننا الاعتماد عليها لإعادة استخدامها مجددًا، ما قد يُسهل علينا حياتنا.
في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض بعض تلك الطرق المذهلة التي تجعل الزجاجات البلاستيكية القديمة أكثر فائدة، بحسب ما ذكر موقع " brightside" الأمريكي.
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